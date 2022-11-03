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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:51

В порту Дивногорска установили «сердце» Красноярской ГЭС

Ради доставки 240-тонного механизма перекрывали федеральную трассу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В торговом порту Дивногорска установили уникальный арт-объект. В город привезли «сердце» гидроагрегата Красноярской ГЭС весом 240 тонн. Этот механизм отработал на станции последние полвека.

«Гидроэлектростанция – символ Дивногорска, предприятие с которого началось строительство города. Здесь ещё идет благоустройство, вскоре у нового арт-объекта появится подсветка», – прокомментировал глава Дивногорска.

Директор ГЭС Станислав Легенза отметил, что подготовка к установке гидроагрегата заняла три месяца. При его транспортировке перекрывали федеральную трассу, тягач сопровождали патрульные машины.