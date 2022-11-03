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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:12

В Красноярске на Семафорной начали строить пешеходный виадук

Он будет готов в следующем году
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали возводить виадук для пешеходов на Семафорной. Он появится в районе перехода через ж/д пути с улицы Павлова. Сегодня объект инспектировал мэр Владислав Логинов.

— Подрядная организация приступила к работам в сентябре, сейчас производственный процесс идет в графике. Согласно контракту в 2023 году в Кировском районе появится необходимый пешеходный объект, — рассказал Логинов.

Мэр подчеркнул, что конструкция будет построена из алюминия. Это позволит значительно сократить время на производство и монтаж.