В Красноярске на Семафорной начали строить пешеходный виадук

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали возводить виадук для пешеходов на Семафорной. Он появится в районе перехода через ж/д пути с улицы Павлова. Сегодня объект инспектировал мэр Владислав Логинов.

— Подрядная организация приступила к работам в сентябре, сейчас производственный процесс идет в графике. Согласно контракту в 2023 году в Кировском районе появится необходимый пешеходный объект, — рассказал Логинов.

Мэр подчеркнул, что конструкция будет построена из алюминия. Это позволит значительно сократить время на производство и монтаж.