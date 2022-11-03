В Торговом порту Дивногорска установили необычный арт-объект весом 240 тонн

Доставка крупногабаритного подарка потребовала титанических усилий. Фото предоставлено компанией

В Торговом порту Дивногорска установили необычный арт-объект – гигантское рабочее колесо. Такой символичный подарок Красноярскому краю сегодня, 3 ноября, в день своего 55-летнего юбилея сделала Красноярская ГЭС российской компании En+ Group.

«Сердце гидроагрегата» – это рабочее колесо турбины, которое отработало более полувека. За это время оно выработало рекордные 112 млрд киловатт-час и пропустило через себя 500 млрд кубометров воды.

Гигантское рабочее колесо установили в Торговом порту Дивногорска. Фото предоставлено компанией

Место установки арт-объекта выбрано неслучайно. С 2021 года правительство края вместе с администрацией Дивногорска ведут благоустройство туристско-рекреационной зоны «Торговый порт». Здесь уже обустроены торговые ряды и павильоны, пикниковые зоны, видовые площадки для любования прекрасным видом на Енисей («зоны созерцания»), парковка, фотозона, дорожно-тропиночная сеть, площадка для сбора мусора, и туалет, установлены навигация, освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, на территории создается постиндустриальное рекреационное пространство, посвященное истории Красноярской ГЭС, где устанавливают различные артефакты и арт-инсталляции.

Доставка крупногабаритного подарка потребовала титанических усилий. Это рабочее колесо было одним из первых, прибывших на комсомольскую стройку в далеких 60-х, одним из первых, запущенных в эксплуатацию на благо энергетики края и страны. И теперь впервые за 50 с лишним лет покинуло территорию станции. Чтобы перевезти колесо, а теперь уже арт-объект, пришлось выполнить ряд технически сложных подготовительных работ. С 10 часов утра в Дивногорске была перекрыта федеральная трасса Р-257 от Торгового порта до автодорожного моста через Енисей. Транспортировал гидроагрегат трал в сопровождении патрульных автомобилей Госавтоинспекции, после чего мощный экспонат установили на заранее подготовленное основание-пьедестал.

Арт-объект станет новой точкой притяжения для горожан и гостей города. Фото предоставлено компанией

В честь дня рождения станции в Торговом порту открылась экспозиция, посвященная истории строительства Красноярской ГЭС, где экскурсоводы рассказывали подробности о работе гидрообъекта и делились интересными фактами.