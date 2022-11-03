В Красноярске на Перенсона открыли движение по мосту через Качу

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открыли движение по мосту через Качу на улице Перенсона после ремонта. В мэрии рассказали, что рабочие заменили все пролетные балки и фактически разобрали и собрали мост заново.

«В настоящее время ремонтные работы на проезжей части всех трех мостов через Качу завершены. Напомним, что в начале недели движение было открыто на мосту на ул. Брянская, 280а и ул. Брянская, 140. Работы продолжаются на тротуарной части, движение автомобилей открыто без ограничений».

Напомним, в срок открылся только один из трех мостов: на оставшихся двух подрядчик не забетонировал швы в соответствии с регламентом, поэтому их открытие перенесли. Причем второй мост позже открывали в такой спешке, что не успели нанести разметку до начала движения.