Красноярский архитектор показал, какая дорога спасет город от пробок. Фото: t.me/shatalovspeaks

Красноярский архитектор Антон Шаповалов рассказал, какую дорогу необходимо построить, чтобы решить вопрос пробок на Копылова, Годенко и Высотной. Подробности эксперт опубликовал на своем телеграм-канале.

По мнению Шаталова, необходимо построить магистраль, которая свяжет улицу Копылова напрямую с выездом из города в районе Мясокомбината. Но для начала нужно продлить Копылова до Свободного на 1,2 километра, затем обустроить трехкилометровый участок от Свободного до Елены Стасовой.

Заключительным штрихом должна стать дорога, связывающая улицы Стасовой и Калинина. Только в этом случае, считает архитектор, Николаевский проспект, который откроют завтра, будет иметь смысл.