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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:29

В Красноярске с 4 ноября откроется развязка на Николаевском проспекте

Однако часть дороги останется закрытой блоками
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске с 4 ноября откроется развязка на Николаевском проспекте

В Красноярске с 4 ноября откроется развязка на Николаевском проспекте

Фото: Мария ЛЕНЦ

4 ноября в Красноярске откроют развязку на Николаевском проспекте – от Байкитской до Волочаевской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас вдоль трассы уже смонтировано и включено освещение. Подключены светофоры и установлены все необходимые дорожные знаки. Обустроены и тротуары для пешеходов.

Однако открытие дороги пока лишь частичное. До улицы Дачная будут работать все четыре полосы, а вот от пересечения Николаевского проспекта и Байкитской до перекрестка Революции и Ладо Кецховели откроют только две полосы. Все из-за ошибок, которые были допущены при проектировании, а также из-за сложного рельефа, гидрологических особенностей грунта и врезок жителей частного сектора в водопроводные сети. Часть дороги закрыта блоками.

Чтобы решить проблему необходима корректировка сметы и повторное прохождение госэкспертизы.