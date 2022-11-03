Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В следующем году в Красноярске приступят к проектированию двух школ в микрорайонах – «Мичуринский» (Образцово) и «Тихие зори». На разработку проектно-сметной документации этих двух объектов образования выделено порядка 21,5 млн рублей. Средства включены в проект бюджета на 2023 год. Торги на определение подрядных организаций, которые займутся проектированием, объявят уже в начале следующего года. Приступить к строительству школ планируется в 2024 году.

Отметим, проектирование и само строительство – это лишь видимая часть работы по открытию новых образовательных учреждений. До этого, как правило, проводится колоссальная работа, в том числе по формированию земельного участка. Так, все земельные участки, пригодные для строительства школы на 1280 учащихся в микрорайоне «Образцово» находились в частной собственности, и администрация города в прошлом году впервые в истории Красноярска произвела мену земельных участков. Участок под школу на 1550 учащихся в микрорайоне «Тихие зори» осенью 2021 года городу безвозмездно передал застройщик. Это будет вторая такая большая в Красноярске школа. Первая, и пока самая большая за Уралом школа, была построена и введена в эксплуатацию в этом году в микрорайоне «Бугач». Сейчас она готовится к встрече детей.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Напомним, в настоящее время в Красноярске возводится еще две большие и современные школы. На 1280 учащихся в микрорайоне «Метростроитель» и на 1100 – в 3 микрорайоне Солнечного. Обе школы строятся в рамках национального проекта «Образование» и по условиям муниципальных контрактов должны быть введены в эксплуатацию к осени 2024 года.

В первом квартале следующего года также планируется провести торги для определения подрядчиков на строительство школы в 7 микрорайоне жилого района «Аэропорт» (рядом с домом на Молокова, 31Д) и на ул. Омская (рядом с новым детским садом на ул. 8 марта, 26). Их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.