В Красноярске на месте пустыря у Центрального рынка появится сквер

Фото: администрация Красноярского края
В Красноярске проектировщики показали, как будут выглядеть скверы, выбранные для благоустройства в 2023 году. Одно из самых необычных решений разработано для будущего сквера на месте снесенных павильонов рядом с Центральным рынком, рассказали администрации.
На пустыре, по задумкам, появится парковка на 24 машиноместа, которую можно будет использовать как ярмарочную площадь.
Фото: администрация Красноярского края
Планировка территории напомнит нарезку сельскохозяйственных полей.
В сквере предусмотрен бульвар с павильонами для продажи фермерской продукции.
Скамейки встроят в клумбы, которые приподнимут над площадью. На территории появится теплый туалет, шезлонги, деревья и кустарники.
Фото: администрация Красноярского края
Предусмотрены и места для отдыха и проведения мероприятий.
Всего в Красноярске в 2023 году благоустроят восемь общественных пространств.