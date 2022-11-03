В Красноярске на месте пустыря у Центрального рынка появится сквер

Фото: администрация Красноярского края

В Красноярске проектировщики показали, как будут выглядеть скверы, выбранные для благоустройства в 2023 году. Одно из самых необычных решений разработано для будущего сквера на месте снесенных павильонов рядом с Центральным рынком, рассказали администрации.

На пустыре, по задумкам, появится парковка на 24 машиноместа, которую можно будет использовать как ярмарочную площадь.

Фото: администрация Красноярского края

Планировка территории напомнит нарезку сельскохозяйственных полей.

В сквере предусмотрен бульвар с павильонами для продажи фермерской продукции.

Скамейки встроят в клумбы, которые приподнимут над площадью. На территории появится теплый туалет, шезлонги, деревья и кустарники.

Фото: администрация Красноярского края

Предусмотрены и места для отдыха и проведения мероприятий.

Всего в Красноярске в 2023 году благоустроят восемь общественных пространств.