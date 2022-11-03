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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:31

В Красноярске оштрафовали кондукторшу, которая выгнала пожилую пассажирку с места

С работницей провели беседу о недопустимости таких действий
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске оштрафовали кондукторшу, которая выгнала пожилую пассажирку с места. Фото: мэрия Красноярск

В Красноярске оштрафовали кондукторшу, которая выгнала пожилую пассажирку с места. Фото: мэрия Красноярск

3 ноября в Красноярске оштрафовали кондукторшу, которая выгнала с места в автобусе пассажирку. Об этом сообщили в городской администрации.

Инцидент произошел в автобусе №63. Как рассказали очевидцы, девушка-кондуктор выгнала бабушку, которая села на якобы ее место, хотя сиденье было двойное.

Других свободных мест в салоне автобуса не было. Кондуктора это, видимо, не смутило. После того, как пассажирка встала, девушка практически легла на оба сидения. На замечания она не реагировала.

Департамент транспорта Красноярска провел проверку. Увольнять кондукторшу не стали, но оштрафовали, взяли объяснительную и провели дополнительный инструктаж, чтобы подобных случаев больше не возникало.