Красноярский суд отменил оправдательный приговор экс-начальнику ОГИБДД в деле о взятках

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Уголовное дело о получении двух взяток бывшим начальником ОГИБДД вновь рассмотрит суд Красноярска. Оправдательный приговор был отменен апелляционной инстанцией, сообщает прокуратура края.

Тянется история еще с 2016 года. По версии следствия, тогда еще начальник ГИБДД «Большеулуйское» получил две взятки в виде 15 тысяч рублей и сруба из сосны стоимостью 208 тысяч рублей. Одну – в июне 2016, вторую – в период с августа по сентябрь 2017 года.

За это мужчина поручил своим подчиненным шесть раз пропустить машины, которыми управляли водители без прав, а также транспорт с древесиной, которую перевозили без нужных документов.

Суд первой инстанции указал, что из доказательств вины у обвинения есть только домыслы и показания свидетеля, который давал взятки. При этом свидетель уже отсидел в тюрьме за незаконную рубку леса и боялся повторного осуждения, так что доверять ему оснований не было.

Инспектора же ДПС отрицали, что начальник приказывал пропускать каких-то водителей без проверок.

Апелляционная инстанция оправдательный приговор отменила и направила уголовное дело на новое рассмотрение.