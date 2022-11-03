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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 8:15

В Богучанском районе 15-летний лихач перевернулся на родительском внедорожнике

В аварии пострадал его приятель
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Богучанском районе 15-летний лихач перевернулся на родительском внедорожнике. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Богучанском районе 15-летний лихач перевернулся на родительском внедорожнике. Фото: МВД по Красноярскому краю

2 ноября в Богучанском районе 15-летний парень попал в ДТП на родительском внедорожнике. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Ночью школьник без спроса взял у родителей ключи от внедорожника Toyota Hilux и отправился кататься со своим приятелем 15-ти лет. Однако юный водитель переоценил свои силы и перевернулся. В аварии пострадал его друг, мальчика госпитализировали. Оба был не пристегнуты.

В итоге отца юного лихача оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления водителю без прав. Также полицейские завели административное дело за нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью. Также информацию о ДТП была направлена в ПДН.