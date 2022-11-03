В Красноярском крае вернули 45 мобилизованных многодетных отцов Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярского края вернули домой 45 мобилизованных многодетных отцов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Еще часть мобилизованных красноярцев – отцов троих детей готовят к отправке из учебных частей домой. При этом в военкомате Красноярского края рассказали, что часть многодетных отцов по личному решению отказались от законной отсрочки и решились на участие в СВО.

Напомним, что 24 октября губернатор Александр Усс поручил вернуть из частей призванных в рамках частичной мобилизации отцов троих и более детей.