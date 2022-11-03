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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:21

В Красноярском крае вернули 45 мобилизованных многодетных отцов

Еще часть призванных красноярцев ожидает отправку домой
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае вернули 45 мобилизованных многодетных отцов

В Красноярском крае вернули 45 мобилизованных многодетных отцов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярского края вернули домой 45 мобилизованных многодетных отцов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Еще часть мобилизованных красноярцев – отцов троих детей готовят к отправке из учебных частей домой. При этом в военкомате Красноярского края рассказали, что часть многодетных отцов по личному решению отказались от законной отсрочки и решились на участие в СВО.

Напомним, что 24 октября губернатор Александр Усс поручил вернуть из частей призванных в рамках частичной мобилизации отцов троих и более детей.