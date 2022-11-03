В Красноярском крае самозанятые могут выиграть сертификат по 100 тысяч рублей на рекламу своих товаров и услуг

Центр «Мой бизнес» в Красноярском крае во второй раз проводит региональный конкурс для самозанятых «Лучший в своём деле». Комиссия выберет победителей в пяти номинациях. Каждый получит по 100 тысяч рублей на рекламу своих товаров или услуг на одном из телеканалов.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, которые зарегистрированы в качестве самозанятого более 3 месяцев и работают на территории Красноярского края. Участники не могут быть индивидуальными предпринимателями.

Лучших определят в следующих номинациях: «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции), «Лучший мастер бьюти-индустрии» (парикмахеры, мастера маникюра, массажисты, визажисты и т.д.), «Лучший проект в сфере креативной индустрии» (сферы дизайна, фотосъемки, видеосъемки, музыки, моды и архитектуры), «Репетитор года» (образовательные услуги детям и взрослым) и «Ремесленник Красноярья» (производители непищевой продукции). Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, отправить её скан на электронный адрес vopros@mb24.ru или принести оригинал на бумажном носителе в центр «Мой бизнес» (г. Красноярск, ул. Матросова, 2).

Дополнительная информация – по телефону 8-800-234-0-124. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября 2022 года. С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться по ссылке. Участие бесплатное.

Специальная комиссия, в состав которой войдут представители органов власти, инфраструктуры поддержки бизнеса и предприниматели, определит победителей 23 ноября.

Конкурс для самозанятых «Лучший в своем деле» в Красноярском крае впервые провел центр «Мой бизнес» в 2021 году. Победителями в пяти номинациях стали кондитер Юлия Дехер, мастер депиляции для мужчин Евгений Молчанов, фотограф Людмила Черкасова, декоратор Екатерина Прошина и репетитор Юлия Белоусова.