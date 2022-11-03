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НовостиОбщество3 ноября 2022 4:33

В Красноярске откроется магазин косметики «Золотое яблоко»

Располагаться он будет в ТРЦ «Планета»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске откроется магазин косметики «Золотое яблоко». Фото: t.me/krisandresstyle

В Красноярске откроется магазин косметики «Золотое яблоко». Фото: t.me/krisandresstyle

В красноярском ТРЦ «Планета» впервые откроется магазин сети «Золотое яблоко». Он займет помещение, в котором ранее находился Adidas.

Ориентировочно магазин косметики и парфюмерии откроется в начале 2023 года. В Сибири торговые точки «Золотого яблока» также находятся в Новосибирске и Иркутске.

Торговая сеть «Золотое яблоко» была основана в 1996 году. Сейчас она является одним из лидеров продаж в своем сегменте в России.