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НовостиОбщество3 ноября 2022 4:24

Губернатору Красноярского края Александру Уссу исполнилось 68 лет

Официально в должность он вступил в 2018 год
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Губернатору Красноярского края Александру Уссу исполнилось 68 лет

Губернатору Красноярского края Александру Уссу исполнилось 68 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 ноября глава Красноярского края Александр Усс празднует 68-летие. Официально в должность губернатора он вступил 21 сентября 2018 года.

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в селе Новгородка Иланского района. С 1995 по 1997 год он работал заместителем губернатора края. С 1998 по 2017 год был председателем регионального Заксобрания.

29 сентября 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Красноярского края. Спустя год официально вступил в должность.