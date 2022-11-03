Губернатору Красноярского края Александру Уссу исполнилось 68 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

3 ноября глава Красноярского края Александр Усс празднует 68-летие. Официально в должность губернатора он вступил 21 сентября 2018 года.

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в селе Новгородка Иланского района. С 1995 по 1997 год он работал заместителем губернатора края. С 1998 по 2017 год был председателем регионального Заксобрания.

29 сентября 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Красноярского края. Спустя год официально вступил в должность.