На ликвидацию незаконной свалки в Красноярске потратят 4 миллиона рублей

На то, чтобы вывести весь мусор, потратят 4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На то, чтобы убрать мусор с огромной несанкционированной свалки на территории бывшего завода «Сибсталь», уйдет 4 миллиона рублей. Именно на такую сумму заключен очередной муниципальный контракт, рассказали в мэрии Красноярска.

Горы мусора рядом с жилыми домами в «Образцово» администрация Кировского района вывозила неоднократно, однако свалка неизменно возвращалась на место. Чтобы не допустить повторения истории, на этот раз все дороги, ведущие к территории, перекроют бетонными блоками и перекопают.

Выделенные деньги могли пойти на благоустройство территории, в частности – на строительство новой спортивной площадки.

Напомним, на отходы, которые сгружают рядом с жилым комплексом в «Образцово», жильцы пожаловались в следственный комитет. Там организовали проверку.