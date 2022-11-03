В Минусинске полицейские накрыли подпольное казино. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Минусинске полицейские накрыли подпольный игорный клуб. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Подпольное казино было таковым в прямом смысле этого слова – оно располагалось в подвале ничем не примечательного пятиэтажного дома. Оказавшись внутри сразу понять, что клуб игорный было трудно – работники маскировали его под обычный компьютерный. Полицейские узнали о работе заведения и провели облаву, задержав двух организаторов – мужчин 26 и 28 лет.

В МВД выяснили, что оба фигуранта открыли клуб в июне текущего года. Вход в заведение, само собой, был доступен не всем. Клиенты могли провести время за игрой в один из шести игровых автоматов.

В отношении организаторов завели уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр». Они отпущены под подписку о невыезде.