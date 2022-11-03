Поликлиники Красноярского края скорректируют график работы в праздничные дни

Фото: ИВАНОВА Диана

Короткая трудовая неделя вносит коррективы и в график работы медицинских учреждений Красноярского края. В министерстве здравоохранения региона рассказали, как будет организован прием граждан.

В обычном круглосуточном режиме продолжат работать скорые, травмпункты и стационары.

За экстренной зубной помощью 4 и 6 ноября можно будет обратиться только в определенные стоматологии. 5 числа работа будет вестись в плановом режиме.

В остальных медучреждениях 5 ноября с 8.00 до 14.00 будут принимать детей, с 8.00 до 16.00 – взрослых. Прийти на осмотр можно будет к участковому терапевту, педиатру, хирургу и акушеру-гинекологу. Также будут работать перевязочные, процедурные, прививочные кабинеты. Больные смогут сделать тест на коронавирус, записаться на прием и вызвать врача на дом.

Перевязки в нерабочее время амбулаторной службы можно будет сделать в травмотолого-ортопедических отделениях.