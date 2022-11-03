Аэропорт Красноярска запустил рейсы до Таиланда

В Таиланд из Красноярска теперь можно улететь каждую среду
Фото: Мария ЛЕНЦ
Из аэропорта Красноярска с сегодняшнего дня начали летать самолеты до Таиланда. В пресс-службе рассказали, что рейсы планируются каждую среду.
Полеты выполняет авиакомпания IKAR на суднах типа Boeing 777-200ER.
Для въезда в Королевство улыбок у россиян больше не требуют ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.
Напомним, в декабре из Красноярска можно будет улететь в Лаос. Рейсы в столицу страны, Вьентьян, планируются дважды в неделю.