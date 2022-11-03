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НовостиОбщество3 ноября 2022 1:43

Аэропорт Красноярска запустил рейсы до Таиланда

Первые самолет уже вылетел
Татьяна ИЛЬИНА
В Таиланд из Красноярска теперь можно улететь каждую среду

В Таиланд из Красноярска теперь можно улететь каждую среду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из аэропорта Красноярска с сегодняшнего дня начали летать самолеты до Таиланда. В пресс-службе рассказали, что рейсы планируются каждую среду.

Полеты выполняет авиакомпания IKAR на суднах типа Boeing 777-200ER.

Для въезда в Королевство улыбок у россиян больше не требуют ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

Напомним, в декабре из Красноярска можно будет улететь в Лаос. Рейсы в столицу страны, Вьентьян, планируются дважды в неделю.