Аэропорт Красноярска запустил рейсы до Таиланда

В Таиланд из Красноярска теперь можно улететь каждую среду Фото: Мария ЛЕНЦ

Из аэропорта Красноярска с сегодняшнего дня начали летать самолеты до Таиланда. В пресс-службе рассказали, что рейсы планируются каждую среду.

Полеты выполняет авиакомпания IKAR на суднах типа Boeing 777-200ER.

Для въезда в Королевство улыбок у россиян больше не требуют ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

Напомним, в декабре из Красноярска можно будет улететь в Лаос. Рейсы в столицу страны, Вьентьян, планируются дважды в неделю.