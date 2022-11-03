Мэрия Ачинска пыталась выселить из общежития прожившую там 20 лет семью

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Ачинска помогла местной семье отстоять их единственное жилье. Комнату в общежитии женщине с сыном дали еще в 1993 году, однако в феврале 2022 года администрация города попросила освободить помещение, рассказали в прокуратуре.

Недвижимость горожанке предоставили как работнице ведомственного детского сада Ачинского глиноземного комбината, который впоследствии перешел в муниципальную собственность города. Почти 20 лет никаких проблем не было – вселение прошло в законном порядке, другого жилья за эти годы не появилось.

Тем не менее в начале 2022 года мэрия обратилась в суд с иском о выселении семьи из-за того, что нет документов, которые бы подтвердили право пользования жилым помещением.

Ачинка с администрацией не согласилась и с помощью прокуратуры отправила встречный иск, в котором просила признать их с сыном проживающими в комнате на условиях соцнайма и заключить соответствующий договор. Эти требования суд признал законными.

Администрации в иске было отказано.