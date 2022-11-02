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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 16:19

Мать выпавшего из окна в Абакане ребенка приговорили к полугоду исправительных работ

Ее посчитали виновной в причинении смерти по неосторожности - женщина оставила ребенка дома одного
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Абакане суд вынес приговор женщине, чей малолетний сын погиб после падения из окна. Его мать посчитали виновной в причинении смерти по неосторожности – по этой статье ей назначили 6 месяцев исправительных работ.

ЧП произошло в начале июня: мать пятилетнего ребенка ушла на работу, оставив сына одного в квартире. Отец мальчика работал на вахте, сестра ночевала у подруги, и оставить ребенка было не с кем.

Мальчик залез на подоконник, открыл окно и оперся телом на москитную сетку. Хлипкое препятствие конечно же не выдержало вес ребенка, и мальчик выпал с 15 этажа. Он погиб на месте.