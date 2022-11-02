В Минусинске тренера по скалолазанию обвинили в развращении малолетних учениц

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске тренера по скалолазанию обвинили в домогательствах до своей воспитанницы. Под подозрение следователей попал 75-летний пенсионер, который якобы неоднократно приставал к ученицам. Теперь правоохранителям предстоит разобраться, имело ли место быть рассказанное ученицами.

В СК рассказали, что инцидент произошел в сентябре, когда дети вместе с родителями и тренером отправились в поездку в парк «Ергаки». Во время ночлега инструктор домогался до 9-летней воспитанницы. Позже девочка рассказала о произошедшем своим родителям, а те обратились в компетентные органы.

Еще одно обвинение поступило со стороны взрослой девушки – как пишет NotaBene, она тоже училась у того же тренера, и якобы подверглась домогательствам, когда ей было 11 лет.

Похоже, следователи посчитали имеющиеся сведения достаточно вескими: после задержания тренер был арестован. Сейчас с ним проводят следственные действия.