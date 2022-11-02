Из Хакасии в осенний призыв наберут 600 срочников

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Из Хакасии в рамках осеннего призыва наберут примерно 600 человек на срочную службу. Это меньше чем в прошлом году: 30% новобранцев будут проходить службу в сухопутных войсках, 20% в воздушно-космических силах, а остальных распределят во флот, в ракетные войска, в десант и в нацгвардию.

В комиссариате заверили, что срочников не будут отправлять в зону проведения СВО, также не планируется привлекать их к военной операции после завершения службы. Проходить службу срочники будут в воинских частях российских регионов, за исключением новых, присоединенных недавно.

Отметим, что в Красноярском крае в рамках осеннего призыва планируется набрать около 4 тысяч человек. Новобранцев призовут на тех же условиях, а некоторым, возможно, разрешат остаться проходить службу в домашнем регионе.