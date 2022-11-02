Красноярские производители планируют выйти на рынок Монголии

Фото: правительство Красноярского края

Продукцию красноярских производителей планируют продавать в Монголии. Сегодня в Красноярск на встречу с краевыми предпринимателями приехали представители девяти компаний из Монголии. Они провели деловые встречи с красноярцами и подписали несколько предварительных соглашений о поставке пиломатериалов, лодок ПВХ и продуктов питания.

Интерес у монгольской делегации вызвали дикоросы, мед, зерно, стройматериалы, удобрения. Всего на встречу с делегатами приехали представители полусотни предприятий.

– Формат бизнес-миссии – один из самых эффективных, поскольку дает производителям возможность составить полное впечатление о потенциальном рынке сбыта, познакомиться с будущими деловыми партнерами, посетить их производства или торговые площадки. Это не первая реверсная бизнес-миссия в текущем году. К нам уже приезжали бизнесмены из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, – отметила глава Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Наталия Абрамова.