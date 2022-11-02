В четырех городах Красноярского края объявили режим «черного неба»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минэкологии края объявило в четырех городах режим НМУ, более известный красноярцам как «режим черного неба». Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в самом Красноярске, а также в Минусинске, Ачинске и Назарово. Режим был введен на сутки, до 3 ноября, в Красноярске он продержится до 4 ноября.

– В Минэкологии края отметили, что предприятия, осуществляющие свою деятельность в этих городах, обязаны незамедлительно приступить к снижению нагрузки на атмосферный воздух. В период действия режима инспекторы экологического надзора совместно с передвижной эколабораторией будут патрулировать улицы городов, а также совместно с представителями органов прокуратуры следить за работой предприятий, – сообщили в министерстве.

Жителей также призвали контролировать нарушителей: при подозрении, что какое-то из предприятий нарушает закон, граждан призывают звонить по телефону горячей линии: 8 800-20-11-116 круглосуточно.