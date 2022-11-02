Потерявшегося в Красноярске мальчика спас кондуктор автобуса

Фото: мэрия Красноярска

Кондуктор автобуса №61 Андрей Соколов помог мальчику, который накануне потерялся в Красноярске. Сообщение о происшествии разлетелось в сети накануне вечером – мальчик сел в автобус, проспал остановку, а от испуга забыл, где живет.

Соколов заметил в салоне своего автобуса плачущего ребенка. Кондуктор успокоил его, угостил шоколадкой и стал расспрашивать мальчика. Выяснилось, что ребенок ехал на секцию по шахматам без сотового телефона.

На конечной остановке «поселок Шинников» Соколов вызвал полицию: правоохранители отвезли школьника в отделение и нашли родителей.

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