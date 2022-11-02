Приедет ли чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в Красноярск после серьезной травмы головы

Анатолий Карпов Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на серьезную травму головы и госпитализацию экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, его приезд все же состоится. Как рассказал организатор мероприятия Карен Мовсесян «Комсомольской правде», гроссмейстера на днях выпишут из больницы.

- Госпитализация Анатолия Евгеньевича связана больше с перестраховкой, чем необходимостью. Ушибов и переломов нет, чувствует себя шахматист отлично. Запланированные мероприятия состоятся, - пояснил Мовсесян.

О травмировании Анатолия Карпова стало известно 29 октября. Версии выдвигались разные, вплоть до нападения на известного гроссмейстера.

- Никакого криминала, Анатолий просто неудачно поскользнулся и упал, ударился головой. Когда заметил гематому, съездил в травмпункт, затем решил обследоваться на всякий случай, - отмечает Карен Мовсесян.

В Красноярск экс-чемпион мира приедет 7 января. Он проведет сеанс одновременной игры со всеми желающими. После партии участники мероприятия смогут пообщаться с известным гроссмейстером лично, а также получить в подарок шахматную доску и автограф.