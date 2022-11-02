В аэропорту Красноярска обновили навигацию парковки возле терминала. Фото: аэропорт "Красноярск"

Аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание. Вместе с тем меняется навигация на парковочном комплексе, начинается демонтаж переездной арки P2, выездной арки, секции пилонов. Администрация аэропорта предлагает пассажирам, которые приезжают сюда на личных автомобилях (или с провожающими) заранее ознакомиться с изменениями. Вся информация есть на сайте.

Так, в зоне посадки и высадки пассажиров Р1 будет почасовая парковка - до 15 минут – бесплатно. Начиная с 16-й минуты уже 1000 рублей в час. Также почасовая парковка будет в зоне Р2, но бесплатного времени там не предусмотрено. Каждые 30 минут парковки, с 1-й по 120-ю), по 200 рублей, затем первые сутки – 800 рублей. И так далее. В каждой парковочной зоне свои тарифы.

В зоне Р6 с бесплатной парковкой до конца ноября идут работы по модернизации и въезд заблокирован.

Для постоянных пользователей стоянок есть возможность приобрести парковочные карты длительного пользования.