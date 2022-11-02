На Таймыре 700 нефтяников приняли участие в Географическом диктанте

В этом году к акции присоединились нефтяники. Фото РН-Ванкор

В Красноярском крае в самой северной точке региона прошел Географический диктант. Просветительскую акцию ежегодно с 2015 года проводит Русское географическое обществ. В этом году к акции присоединились нефтяники. Крупнейшую в крае площадку для написания диктанта организовал «РН-Ванкор». Нефтяники – около 700 человек – смогли проверить свои знания и на вахте, и в офисе. Впервые мероприятие прошло на производственных объектах «Восток Ойл» на Таймыре, в том числе в самой северной точке Красноярского края – полуострове Диксон, на строящейся площадке самого большого в России порта с нефтеналивным терминалом «Бухта Север».

Кроме того, нефтяники писали диктант на ключевой производственной базе проекта «Таналау», расположенной на берегу Енисея, на Ванкорском месторождении, в Дудинке на базе «Таймырбурсервиса», ведущего бурение на месторождениях Паяхского кластера и в Институте нефти и газа СФУ.

Помимо очного формата, участники писали диктант через онлайн платформу Русского географического общества. Задание состояло из двух частей. Первая часть базового уровня из 10 вопросов – своеобразный «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 более сложных вопросов, отвечая на которые, необходимо было применить логику, эрудицию и образное мышление.

Кстати, если вы пропустили акцию, проверить свои знания можно заочно, ответив на вопросы викторины на сайте dic.rgo.ru до 10 ноября. Как сообщают организаторы, время прохождения диктанта 45 минут. Средний результат участников 2021 года – 27 правильных ответов из 40 вопросов.

Правильные ответы опубликуют 21 ноября, а до этого времени участники будут знать лишь точное число своих правильных ответов.

Добавим, в 2022 году Географический диктант прошел в России в восьмой раз. Его главная цель – повысить интерес к географии России, а также дать возможность любому желающему проверить свои знания по географии, истории, этнографии и культуре. Популярность акции растет с каждым годом, в том числе и в Красноярском крае увеличивается количество площадок и участников.