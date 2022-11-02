В городах Красноярске, Ачинске, Минусинске и Назарово объявлен режим черного неба Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу в четырех городах края объявлен режим черного неба. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стали метеоусловия, которые не позволяют рассеиваться вредным примесям, попадающим в атмосферный воздух.

Так, в Красноярске режим НМУ продлится с 17 часов 2 ноября до 7 часов утра 4 ноября.

В южном городе Минусинске - с 17 часов вечера 2 ноября до 19 часов вечера 3 ноября.

В Назарово также начало режима НМУ – в 17 часов сегодня, 2 ноября, и до 19 часов вечера 3 ноября.

Также в список попал Ачинск, здесь режим НМУ совпадает по времени с режимом в соседнем Назарово.

На основании этого усилен контроль качества атмосферного воздуха. Промышленным предприятиям необходимо снизить выбросы.