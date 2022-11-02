Солдат-срочников из Красноярского края не будут отправлять в зону СВО Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, как и во всех других регионах России, с 1 ноября началась осенняя призывная кампания. В нашем регионе повестки будут вручены четырем тысячам новобранцев. Однако первый из вопросов, которые задают родные и близкие молодых людей, а не отправят ли их служить туда, где проводится специальная военная операция.

Военный комиссар Красноярского края Алексей Лысенко успокаивает: солдат-срочников могут отправить служить в любую точку страны, но в границах до 30 сентября 2022 года - до того момента, как в Кремле был подписан договор о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. То есть в зону проведения СВО никто не попадет.

Небольшая часть срочников останется проходить службу на территории края, например те, у кого престарелые родители или родители-инвалиды. Можно поступить и на альтернативную военную службу, но тогда придется отдавать долг родине не 1 год, как с автоматом на марш-бросках, а 21 месяц.