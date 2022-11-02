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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:16

Из Красноярска в 2023 году по субсидии можно будет улететь в 16 городов России

Список появился на сайте Росавиации
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте Росавиации появился список субсидированных рейсов. Из Красноярска в 2023 году улететь дешевле обычного за счет софинансирования можно будет в 16 городов России.

Купить субсидированные билеты можно в Читу, Челябинск, Чару, Уфу, Тюмень, Томск, Тобольск, Талакан, Таксимо, Полярный, Омск, Новокузнецк, Нижнеангарск, Нерюнгри, Ленск и Кызыл.

Еженедельно по этим направления будет совершаться от одного до трех рейсов. Большую часть перелетов осуществляет компания «КрасАвиа» на самолетах АТР-42 и АТР-72.

В сторону Краноярска улететь по субсидии получится из Горно-Алтайска, Барнаула и Кемерово.

Из бюджетов регионов на софинансирование билетов выделяется от 30% до 60% их стоимости.

Напомним, из аэропорта Красноярска уже в декабре планируется запустить рейсы в Лаос. Улететь во Вьентьян, в перспективе, можно будет как в рамках пакетного тура, там и просто купив билет на самолет.