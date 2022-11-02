Прокат самокатов в Красноярске будет работать до заморозков Фото: Мария ЛЕНЦ

Как долго в Красноярске еще будет работать прокат самокатов? Многие горожане интересуются этим их практических соображений – ну чем не общественный транспорт?! В краевом центре сейчас только одна компания выступает оператором сервиса проката, это Whoosh, остальные уже завершили сезон.

Представители Whoosh пояснили, что уберут самокаты с улиц только когда начнутся заморозки и выпадет снег. Ведь тогда передвигаться на них станет небезопасно, маневры станут рискованными, травмоопасными. Однако называть конкретные даты в компании не стали. Так что ориентироваться придется на синоптиков, сообщают Sibnovosti.

Что у нас с погодой? Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, средние температуры ноября ожидаются на 1-2 градуса выше климатической нормы, которая составляет -7,3 градуса. Таким образом, ожидаем температуру около -6 градусов. В частности, теплыми ожидаются начало и конец месяца.