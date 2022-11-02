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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:52

Красноярцы стали чаще выбирать для путешествий Алтайский край

Рассказываем, на какие озера ездят отдыхать жители столицы края
Полина КУЗНЕЦОВА
Белокуриха. Фото предоставлено компанией

Белокуриха. Фото предоставлено компанией

Специалисты оператора мобильной связи Tele2 проанализировали туристическую активность красноярских клиентов в Алтайском крае. Больше трети путешественников выбрали санатории Белокурихи, четверть туристов отдыхала на озерах Ярового и всего 2% побывали на озерах Завьялово. Самыми посещаемыми локациями стали знаменитые лечебные курорты и другие достопримечательности региона: их посетили на 16% больше жителей Красноярского края, чем в 2021 году.

Перове по популярности место занимает Белокуриха. Это направление выбрали 37% всех красноярцев, отдыхавших в Алтайском крае в мае-августе этого года. На втором месте – озеро Большое Яровое. Здесь побывали 24% гостей, приехавших из края. Вместе Белокуриха и Яровое приняли больше половины красноярских клиентов, выбравших отдых в Алтайском крае. За год турпоток из Красноярска в Яровое вырос на 32%, в Белокуриху – на 6%.

Сростки, памятник Шукшину. Фото предоставлено компанией

Сростки, памятник Шукшину. Фото предоставлено компанией

Также 2% красноярских туристов отдохнули на лечебных озерах под Завьялово. Еще по 1% путешественников из Красноярска посетили село Сростки, родину Василия Шукшина, и игорную зону «Сибирская монета». Самый большой трафик мобильного интернета на одного пользователя зафиксировали на горе Пикет в Сростках, где установлен памятник Шукшину.