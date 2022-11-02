Красноярцы стали чаще выбирать для путешествий Алтайский край

Белокуриха. Фото предоставлено компанией

Специалисты оператора мобильной связи Tele2 проанализировали туристическую активность красноярских клиентов в Алтайском крае. Больше трети путешественников выбрали санатории Белокурихи, четверть туристов отдыхала на озерах Ярового и всего 2% побывали на озерах Завьялово. Самыми посещаемыми локациями стали знаменитые лечебные курорты и другие достопримечательности региона: их посетили на 16% больше жителей Красноярского края, чем в 2021 году.

Перове по популярности место занимает Белокуриха. Это направление выбрали 37% всех красноярцев, отдыхавших в Алтайском крае в мае-августе этого года. На втором месте – озеро Большое Яровое. Здесь побывали 24% гостей, приехавших из края. Вместе Белокуриха и Яровое приняли больше половины красноярских клиентов, выбравших отдых в Алтайском крае. За год турпоток из Красноярска в Яровое вырос на 32%, в Белокуриху – на 6%.

Сростки, памятник Шукшину. Фото предоставлено компанией

Также 2% красноярских туристов отдохнули на лечебных озерах под Завьялово. Еще по 1% путешественников из Красноярска посетили село Сростки, родину Василия Шукшина, и игорную зону «Сибирская монета». Самый большой трафик мобильного интернета на одного пользователя зафиксировали на горе Пикет в Сростках, где установлен памятник Шукшину.