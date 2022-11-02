Блогер Артемий Лебедев встал на сторону ученицы с синими волосами из Красноярска

Стоп-кадр с видео Артемия Лебедева

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил свое мнение о конфликте, который произошел из-за окрашенных в синий цвет прядей у 10-летней школьницы. В очередном выпуске «Самых честных новостей» на своем канале он отметил, что полностью поддерживает ученицу.

- Некоторые педагоги почему-то считают, что в их задачу входит формирование личности, а не просто процесс передачи знаний ученикам. К какой-то школьнице они пристали, что у нее синие волосы. Выражаю ей максимальную поддержку! Носи синие волосы всегда, [не слушай] учителей, у которых есть вообще хоть какое-то мнение на тему цвета волос, - сказал блогер.

Кстати, этот выпуск Артемий Лебедев сам вел с выкрашенной в насыщенно-синий цвет прической.

Напомним, конфликт начался в одной из школ Красноярска еще в начале учебного года. Школьница пришла на торжественную линейку с несколькими окрашенными в синий цвет прядями. После этого девочку просили перекраситься в «нормальный» цвет и даже грозили не пускать на занятия. В самой школе отметили, что вопрос уже решен.

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Школа, о которой идет речь, считается очень престижной, находится в самом центре Красноярска. Но это не важно - по прописке здесь учится и местная элита, и привозят детей из других районов – машины родителей на аварийных «сигналках» (парковаться в центре негде), стоят напротив ее входа утром, в пересменок, и вечером. Одним словом, школа как школа, ни с какими-то особенными правилами. Но именно здесь маленькая история вылилась в большой скандал. Когда четвероклассница Ангелина Васильева (имя меняем по просьба родителей, - прим. Ред). заявилась на уроки с двумя яркими синими прядями. (подробнее)