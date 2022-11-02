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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:20

В Ачинском районе пьяный пассажир случайно ранил таксиса ножом

Мужчина выжил, а нападавшего поймали в лесополосе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Ачинском районе пьяный пассажир случайно ранил таксиса ножом

В Ачинском районе пьяный пассажир случайно ранил таксиса ножом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе пьяный пассажир напал на таксиста с ножом. Это произошло в июле. В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» завершено и в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в суд.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, 34-летний мужчина в Ачинске подсел в автомобиль такси к 60-летнему водителю и попросил везти его в деревню Ильинку. Однако когда подъехали, пассажир достал нож и потребовал остановиться. Он собирался удрать, не заплатив за поездку. В это время водитель попытался сбежать, сделал неловкое движение и получил ранение ножом.

Нападавший и сам испугался случившегося, он выскочил из машины и собирался скрыться в лесополосе, но был оперативно задержан нарядом ДПС. Ему грозит до двух лет лишения свободы.