В Красноярском крае двое мужчин поссорились из-за «роковой женщины» Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Памяти 13 Борцов (Емельяновский район) поссорились двое мужчин. И пока события не переросли из категории угроз и хулиганства во что-нибудь криминальное, один из них решил обратиться в полицию.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в дежурную часть поступил звонок от 37-летнего гражданина. Он сообщил, что к его дому заявился 24-летний парень, нетрезвый. Пытался вызвать на разговор. Тот, что постарше, решил воздержаться от разборок. Тогда тот, что помоложе, швырнул в его окно кирпич и петарду.

Когда правоохранители начали разбираться, оказалось, что причиной стала женщина. И тот, и другой ранее сожительствовали с ней (в каком порядке, не уточняется). После расставания с ней тот, что постарше, беспокоил экс-любовницу, поэтому она попросила молодого оказать на него влияние. И вот что из этого вышло. Точнее чуть не вышло.