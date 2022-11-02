В Красноярском крае в связи с Днем народного единства изменится график работы почты. Фото: Почта России

Как будет работать почта в Красноярске в День народного единства-2022 разъяснили в пресс-службе «Почты России». На грядущих выходных днях график изменится.

- 3 ноября – почтовые отделения в Красноярске и других населенных пунктах края закроются на день раньше, так как день считается предпраздничным;

- 4 ноября – почтовые отделения работать не будут;

Уже с 5 ноября 2022 года «Почта России» в Красноярском крае начнет работать в обычном режиме. Однако в пресс-службе отмечают, что график работы части городских и сельских отделений может отличаться. Уточнить его можно здесь.