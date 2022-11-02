В Шушенском районе неделю ищут пропавшего охотника. Фото: Служба спасения Красноярского края

Спасатели Шушенской спасательной станции вот уже неделю разыскивают 35-летнего мужчину, который пропал в районе охотничьих угодий Саяно-Шушенского водохранилища. Еще 25 октября он ушел из дома, а 26 октября родные уже не смогли с ним связаться и забили тревогу.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в службе спасения Красноярского края, поиски мужчины не останавливаются ни на один день. Накануне, 1 ноября, спасатели обследовали 7 километров лесного массива и 4 километра акватории водохранилища. По-прежнему никаких следов мужчины не обнаружено.

Для информации: с начала 2022 года поступило 95 сообщений о потерявшихся, по которым организованы поиски 117 человек. Как правило, это грибники, ягодники, охотники и рыбаки. Есть люди, которые исчезли при криминальных обстоятельствах. Было найдено 78 человек. Где находятся остальные, неизвестно.