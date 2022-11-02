Медикам Красноярского края вручили 56 новых автомобилей. Фото: пресс-служба правительства края

Руководителям медицинских учреждений Красноярского края глава региона Александр Усс вручил ключи от 56 спецавтомобилей. Новая техника уедет в Канский, Курагинский, Назаровский районы, часть останется в краевом центре.

50 автомобилей «Лада Гранта» были приобретены за счет средств краевого бюджета по губернаторской программе «Защита и забота». Еще 2 микроавтобуса и 4 УАЗа поступили программе «Модернизация первичного звена» (национальный проект «Здравоохранение»).

Сами медики отмечают, что особенно рада новой технике амбулаторная служба в сельских районах, ведь большой объем помощи приходится оказывать пациентам на дому.

Это – не первая партия автомобилей, и наверняка не последняя. В 2020 году было приобретено 105 таких спецавтомобилей для больниц и поликлиник за счет средств краевого и федерального бюджетов. В 2021 году – 168 автомобилей. А в нынешнем 2022 году – 183 единицы.