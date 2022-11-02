В Назаровском районе работник полиции сдал автомобильные госномера на вторсырьеи попал под суд

В Назаровском районе работник полиции сдал автомобильные номера на вторсырье. Фото: прокуратура края

Бывший работник Назаровской полиции попал под суд о хищении старых автомобильных номерных знаков (уточним – это имущество, которое находится на балансе Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по краю).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, в апреле этого года 45-летний специалист положил глаз на автомобильные номера, которые по регламенту должны быть утилизированы. Сложил их в мешки, получилось 246 килограммов. И привез все в пункт приема металлолома. Сдал без оформления документов по цене 135 рублей за килограмм. Деньги – в карман.

Но это еще не все. Выяснилось, что больше года, с февраля 2021 по май 2022 года, он тайком списывал и уносил имущество для обслуживания служебных автомобилей. Через его руки утекло более 765 килограммов тормозной жидкости, лампочки и другое подотчетное имущество. Итого более 72 тысяч рублей.

После проверки мужчину уводили, завели дело, которое передали в суд. Свою вину он признал, но частично.