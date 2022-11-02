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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:15

В Красноярске директором Татышев-парка назначили Александра Митрошкина

Заступит в должность сразу после праздников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске директором Татышев-парка назначили Александра Митрошкина

В Красноярске директором Татышев-парка назначили Александра Митрошкина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самому большому в Красноярске общественному пространству для развлечений и отдыха – Татышев-парку – назначили нового руководителя. Им стал Александр Митрошкин. В должность он заступает сразу же после праздников, на следующей неделе. Его задачей станет дальнейшее развитие острова и реализация принятых проектов, сообщают Gornovosti.

Александр Митрошкин не новичок в деле управления общественными пространствами. Он был в числе тех, кто в 2020 году ему было поручено создать предприятие «Красгоспарк», являющийся операторов всех парков, скверов и набережных в краевом центре. После этого Митрошкин поработал в администрации Кировского района, а теперь займется островом.

Добавим, что предыдущий директор Татышев-парка Сергей Васильев написал заявление на увольнение по собственному желанию.