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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:53

В Красноярском крае изъяли более 250 кг некачественных молочных продуктов

Источник:kp.ru
Некачественную продукцию привозили из Курской, Омской, Московской, Смоленской, Кемеровской и Самарской областей

Некачественную продукцию привозили из Курской, Омской, Московской, Смоленской, Кемеровской и Самарской областей

Фото: Евгения ГУСЕВА

263 килограмма некачественной продукции изъяли из оборота в Красноярском крае. Такие данные приводит Роспотребнадзор Красноярска.

За девять месяцев 2022 года специалисты исследовали более 1860 проб молочной продукции. Из них 23,9% товаров не соответствовали нормам. В части образцов содержались антибиотики, в части нарушения по микробиологическим показателям и т.д.

Некачественную продукцию привозили из Курской, Омской, Московской, Смоленской, Кемеровской и Самарской областей.

Всю продукцию, несоответствующую нормам, специалисты Роспотребназдора изъяли из оборота.