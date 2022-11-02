В Красноярском крае изъяли более 250 кг некачественных молочных продуктов

Некачественную продукцию привозили из Курской, Омской, Московской, Смоленской, Кемеровской и Самарской областей Фото: Евгения ГУСЕВА

263 килограмма некачественной продукции изъяли из оборота в Красноярском крае. Такие данные приводит Роспотребнадзор Красноярска.

За девять месяцев 2022 года специалисты исследовали более 1860 проб молочной продукции. Из них 23,9% товаров не соответствовали нормам. В части образцов содержались антибиотики, в части нарушения по микробиологическим показателям и т.д.

Некачественную продукцию привозили из Курской, Омской, Московской, Смоленской, Кемеровской и Самарской областей.

Всю продукцию, несоответствующую нормам, специалисты Роспотребназдора изъяли из оборота.