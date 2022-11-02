Больше 20 красноярских организаций Банк России включил в список сомнительных компаний

Больше 20 нелегальных кредиторов выявили в Красноярском крае с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2022 года в Красноярском крае выявлена 21 организация с признаками нелегальных кредиторов и еще одна – с признаками нелегального форекс-дилера. В Банке России сообщили, что все компании занесены в предупредительный список.

Почти треть организаций скрывалась под видом ломбардов или микрокредитных компаний. Еще часть предпринимателей выдавали займы под залог имущества, при этом статуса ломбарда были лишены.

В шести «комиссионках» Красноярского края займы выдавали без всяких гарантий.

А вот финансовых пирамид в Красноярском крае с начала года не появлялось. Эта схема мошенничества перешла в Интернет – по общероссийским данным, именно в сети работали 97% выявленных пирамид. Больше половины из них предлагали схемы с использованием криптовалюты.

Красноярцев предупреждают об осторожности при оформлении договоров с какими-либо финансовыми компаниями. Несмотря на то, что Банк России старается оперативно блокировать подозрительные сайты и страницы в соцсетях, риск остаться без денег остается довольно высоким.

Чтобы не нарваться на недобросовестную компанию, можно проверить ее на сайте Банка России.