Богучанских школьников знакомят с историей малой родины в игре

Фото: пресс-служба БоАЗ

В преддверии Дня народного единства главы поселений Богучанского района получили в подарок для поселковых школ экземпляры эксклюзивной краеведческой игры, выпущенной при финансовой поддержке Богучанского алюминиевого завода.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Настольная игра «Я знаю свой Богучанский район» была разработана специалистами Богучанского краеведческого музея специально к юбилейному году - 95-летию Богучанского района и 380-летию села Богучаны. В оформлении использованы традиционные ангарские орнаменты, а также работы победителей районного конкурса детского рисунка. Главная цель игры-бродилки – знакомить жителей района с богатой историей Приангарья и достижениями современности.

Директор Богучанского краеведческого музея Степан Метляев в торжественной обстановке вручил главам поселений Богучанского района по комплекту игр для поселковых школ:

«В игровой форме учиться всегда легче и интереснее. Теперь в каждой школе района ученики смогут совершать увлекательное путешествие в историю малой родины, за что благодарим нашего партнера – Богучанский алюминиевый завод».

Фото: пресс-служба БоАЗ

Само предприятие как неотъемлемая часть новейшей истории района также попало в игру – есть отдельная карточка, посвященная технологии производства «зеленого» алюминия.

«Для нас важно способствовать укреплению местных культурных традиций в сочетании с развитием современных технологий и инфраструктуры, - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, - благодаря новой игре богучанские школьники смогут узнать любопытные малоизвестные факты истории, от времен древних стоянок, датируемых 32 тыс. до н.э., до наших дней, когда благодаря развитию металлургической отрасли в традиционно лесном крае открываются современные детские сады с бассейном, школа нового образца и объекты коммунальной инфраструктуры. Возможно, кому-то игра поможет в выборе будущей профессии».