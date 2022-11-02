Жители Красноярского края старше 60 стали чаще пользоваться мобильным интернетом

Люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. Фото предоставлено компанией

Аналитики российского оператора мобильной связи Tele2 ко Дню бабушек и дедушек, который отмечался в России 28 октября, проанализировали, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом. Выяснилось, что в 2022 году самыми активными пользователями цифровых услуг стали люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они дольше всего общаются с детьми и между собой по телефону и больше других пользуются мобильным интернетом.

Специалисты проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет. Оказалось, что люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет – скорее всего, детям. Примечательно, что с дочерями родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины – 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам – на них приходится 19% времени от общего количества разговоров. Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками – такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.

На втором месте по продолжительности разговоров – люди в возрасте от 56 лет до 61 года. В качестве собеседников они чаще всего выбирают детей и сверстников. Женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории – от 62 до 75 лет.

Люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет. На эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления. При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.

Кстати, по данным Красстата за 2021 год, число активных пользователей сети Интернет в возрасте от 45 лет и старше в Красноярском крае с каждым годом возрастает (в 2021 году 37,2%, что более 3,5 п.п. в сравнении с 2019 годом). А вот в возрастной группе от 25 до 44 лет, напротив, активность снижается – в 2021 году показатель составил 47,7%, что ниже на 2,9 п.п. к 2019 году.