Добровольцев года выбрали в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выбрали «Добровольцев года». Из сотни юных волонтеров – участников школы-интенсива «Университет Добра» компетентное жюри выбрало 10 лучших, которым и присвоили это звание. Добавим, что мероприятие прошло на базе экокемпинга «Солнечный» в Красноярске в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

Возраст участников – от 14 до 17 лет. Экокемпинг «Солнечный» продлился три дня, ребята не только слушали лекции о волонтерстве, но и обучались, общались.

Добавим, что волонтерство стало трендом современности и с каждым годом набирает обороты. Волонтерство касается любых видов жизни человека – это и экология, и социальная сфера, и многое-многое другое. Инициаторами волонтерских движений становятся люди, но поддержку им оказывают и государственные организации, и представители бизнеса. И очень важно, что волонтерство не имеет возрастных ограничений, а его основной фишкой является личный пример и вовлечение всех неравнодушных людей.