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НовостиОбщество2 ноября 2022 2:28

Мобилизованных из Красноярского края освободят от транспортного налога

Эта мера поддержки обозначена в рамках указа губернатора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Мобилизованных из Красноярского края освободят от транспортного налога

Мобилизованных из Красноярского края освободят от транспортного налога

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мобилизованные из числа жителей Красноярского края будут освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота будет предоставлена на налоговый период 2021 – 2022 годов и коснется всех транспортных средств, которые прошли регистрацию до 25 октября 2022 года (включительно). Такие поправки в закон края «О транспортном налоге» рассмотрят депутаты регионального Законодательного Собрания.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко подчеркнул, что от профильного комитета ждут быстрой и качественной подготовки законопроекта к принятию.

Добавим, что подписанный 25 октября указ губернатора Александра Усса указ о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, также содержит пункт о транспортном налоге. Также документом предусмотрены меры поддержки, детям мобилизованных и военнослужащим из числа предпринимателей.