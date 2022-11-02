В Красноярском крае в селе Пировском на пожаре погиб человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Пировском, это административный центр одного из районов Красноярского края, произошла трагедия – на пожаре погиб человек. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю информацию подтвердили и рассказали подробности. Все случилось накануне, 1 ноября. Звонок на телефон диспетчера экстренной службы поступил в 13:25 часов по местному времени. На место выехали шесть человек личного состава и три единицы техники.

Как оказалось, огнем была охвачена комната одной из квартир двухквартирного дома. Уже в 14:30 было объявлено о ликвидации возгорания. В результате выгорели пол, потолочное перекрытие и стена на площади восьми квадратных метров. К несчастью, погиб хозяин квартиры.

Судя по характеру возгорания, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, считают дознаватели МЧС.