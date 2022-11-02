В Норильске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. Фото: ГИБДД Норильска

Накануне, 1 ноября, в Норильске произошла авария с участием трех автомобилей. В пресс-службе ГИБДД края уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск, что это случилось на 9-м километре автодороги Норильск – Алыкель.

Предварительно известно следующее: 34-летний водитель «Фольксвагена» двигался со стороны Кайеркана к центральному району Норильска и выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с «Тойотой» и «Нивой», за рулем были водители в возрасте 56 и 45 лет. В результате столкновения пострадали пять человек – четыре пассажира «Фольксвагена» и пассажир «Тойоты», они получили травмы различной степени тяжести.

Что же стало причиной ДТП: нарушение скоростного режима в условиях непогоды. На данном участке стоят дорожные знаки с предупреждающей информацией для водителей. Кроме того, выяснилось, что все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.